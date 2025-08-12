DAX24.286 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,71 -0,1%Gold3.356 ±0,0%
Fokus auf Aktienkurs

K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag an Fahrt

14.08.25 12:07 Uhr
K+S Aktie News: K+S gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
12,70 EUR -0,03 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 12,82 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 12,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 191.166 K+S-Aktien.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 33,15 Prozent wieder erreichen. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,160 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,43 EUR an.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,68 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,455 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG

