K+S Aktie News: K+S am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 12,60 EUR ab.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 12,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 12,52 EUR. Bei 12,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.298 K+S-Aktien.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Gewinne von 35,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Mit Abgaben von 20,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,43 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,430 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

