K+S Aktie News: K+S tendiert am Freitagnachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 11,93 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 0,5 Prozent auf 11,93 EUR. Bei 11,95 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,86 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.684 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 43,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Mit einem Kursverlust von 16,41 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,400 EUR aus. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 13,57 EUR.
K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.
In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -5,449 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
