K+S Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von K+S

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 11,87 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,87 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.697 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,97 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,166 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,57 EUR an.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR im Vergleich zu 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -5,422 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

