Kaum Erholung für BVB: Zwei kurze Wochen bis zur Club-WM

DORTMUND (dpa-AFX) - Zeit zur Erholung bleibt der Mannschaft von Trainer Niko Kovac nach dem erfolgreichen Endspurt in der Fußball-Bundesliga kaum. "Es wird sehr herausfordernd, dass wir bis zur Club-WM jetzt nur diese zwei kurzen Urlaubswochen haben. Es gibt nicht so wirklich einen Cut. Der Übergang ist fast fließend", sagte Borussia Dortmunds Keeper Gregor Kobel nach dem 3:0 gegen Holstein Kiel, mit dem sich der BVB (BVB (Borussia Dortmund)) noch die Teilnahme an der Champions League sicherte.

"Ich hoffe, dass wir da von der Energie her und vor allem vom Kopf her auch frisch bleiben", erklärte der 27-Jährige, der sich darüber freute, direkt nach dem Bundesliga-Finale in den Urlaub starten zu dürfen. "Zwei Wochen ist jetzt nicht die Zeit, wo du groß runterkommst und den Kopf frei kriegst, weil nach einer Woche hast du erst richtig gecheckt, dass du überhaupt weg bist und dann geht es schon fast wieder los." Dennoch freue er sich auf eine "geile und spannende Club-WM".

Kovac: Erst Familie, dann Gegner-Check

Auch Trainer Kovac sehnt sich zunächst nach einer kurzen Auszeit. Auf die Frage von anwesenden Vertretern des südafrikanischen Club-WM-Gegners Mamelodi Sundowns, ob er sich bereits auf Gegner vorbereitet habe, antwortete er: "Ehrlich gesagt, habe ich mir bisher noch nichts angeschaut. Der Fokus lag voll auf der Bundesliga. Morgen fahre ich erstmal zu meiner Familie und dann werde ich mir auch mal Clips von allen Gegnern angucken."

Vom 15. Juni bis zum 23. Juli wird die Bundesliga bei der Club-WM mit 32 Mannschaften aus den sechs internationalen FIFA-Konföderationen durch den BVB und den FC Bayern München vertreten. Die 63 Partien werden in zwölf Austragungsorten in den USA angepfiffen, das Eröffnungsspiel findet in Miami statt, das Finale in New Jersey. Dortmund spielt zum Auftakt der Gruppenphase am 17. Juni um 18.00 Uhr gegen Fluminense Rio de Janeiro./jgl/DP/zb