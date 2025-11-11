Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,68 EUR.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 22,68 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 23,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.667 Kontron-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 16,59 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,85 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,826 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,00 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 427,74 Mio. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Kontron-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
