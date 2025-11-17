DAX23.857 -0,1%Est505.674 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Blick auf Kontron-Kurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag auf rotem Terrain

17.11.25 09:22 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,58 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,70 EUR 0,10 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 23,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 23,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.668 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (16,59 EUR). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 42,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,67 EUR an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,31 Prozent zurück. Hier wurden 400,76 Mio. EUR gegenüber 427,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.03.2026 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient

Kontron-Aktie an SDAX-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
11.11.2025Kontron BuyWarburg Research
06.11.2025Kontron BuyWarburg Research
05.11.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen