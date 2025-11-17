Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,58 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 23,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 23,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.668 Kontron-Aktien.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (16,59 EUR). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 42,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,67 EUR an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,31 Prozent zurück. Hier wurden 400,76 Mio. EUR gegenüber 427,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.03.2026 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

