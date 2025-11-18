DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.439 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,08 +0,1%Gold4.066 +0,5%
Kontron im Blick

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minus

18.11.25 16:08 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 23,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,08 EUR 0,02 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 23,14 EUR ab. Bei 22,86 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.335 Kontron-Aktien.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 25,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,31 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,839 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,67 EUR je Kontron-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 05.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 400,76 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.03.2026 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

