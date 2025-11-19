Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt
Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,40 EUR.
Um 11:48 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 23,40 EUR nach oben. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,58 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.626 Kontron-Aktien den Besitzer.
Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 16,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 29,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,839 EUR aus. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 27,67 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 427,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
