Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 23,56 EUR.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 23,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 23,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.851 Kontron-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 16,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,839 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 27,67 EUR.
Kontron veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,31 Prozent auf 400,76 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 427,74 Mio. EUR gelegen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 26.03.2026 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.2015
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
