Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 23,42 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 23,42 EUR zu. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 23,54 EUR. Bei 23,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.133 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,16 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,839 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 27,67 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,31 Prozent zurück. Hier wurden 400,76 Mio. EUR gegenüber 427,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kontron am 26.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

