KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Nachmittag freundlich

05.09.25 16:10 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 129,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
128,20 EUR 1,00 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von KRONES legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 129,20 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 129,20 EUR zu. Mit einem Wert von 127,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.292 Stück gehandelt.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 28,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 168,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
