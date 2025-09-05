KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich KRONES

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 130,20 EUR ab.

Um 09:00 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 130,20 EUR ab. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 130,20 EUR. Bei 130,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 38 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Abschläge von 23,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,97 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,50 EUR.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

