DAX23.643 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Klarna A414N7 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Top News
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich KRONES

KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

11.09.25 09:25 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 130,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
129,80 EUR -0,80 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:00 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 130,20 EUR ab. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 130,20 EUR. Bei 130,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 38 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2025 auf bis zu 145,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Abschläge von 23,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,97 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,50 EUR.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der KRONES-Aktie angepasst

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.10.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen