KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 127,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 127,40 EUR. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 126,40 EUR. Bei 129,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.958 KRONES-Aktien.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 12,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 21,35 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 159,00 EUR.

Am 07.11.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,84 EUR je KRONES-Aktie.

