KRONES Aktie News: KRONES verliert am Mittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 127,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,6 Prozent auf 127,00 EUR. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 126,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.868 KRONES-Aktien den Besitzer.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,80 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 26,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,96 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 159,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 2,08 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,84 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Krones: Noch viel Potenzial

KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen