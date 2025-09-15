KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag stabil

KRONES im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 135,00 EUR an der Tafel.

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 135,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 135,00 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 135,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 35 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 8,00 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,97 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,33 EUR.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,12 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

