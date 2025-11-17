DAX23.554 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.794 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

17.11.25 16:08 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
126,00 EUR -0,80 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 126,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 126,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.057 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,35 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 159,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 07.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,84 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
