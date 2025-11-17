KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 126,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 126,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.057 KRONES-Aktien umgesetzt.
Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,35 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,73 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 159,00 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 07.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,84 EUR je KRONES-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|KRONES Buy
|UBS AG
