Aktienkurs im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag fester

17.11.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag fester

Die Aktie von KRONES gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 126,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
126,00 EUR -0,80 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 126,20 EUR. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 126,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 126,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 13,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 20,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 159,00 EUR an.

Am 07.11.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,08 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,84 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
