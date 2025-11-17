DAX23.715 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Aktienkurs im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag in Rot

17.11.25 12:04 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 125,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
126,00 EUR -0,80 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 125,60 EUR. In der Spitze büßte die KRONES-Aktie bis auf 125,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,20 EUR. Bisher wurden heute 1.506 KRONES-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Abschläge von 20,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 159,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 07.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,84 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
