KRONES Aktie News: KRONES am Montagmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 125,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 125,60 EUR. In der Spitze büßte die KRONES-Aktie bis auf 125,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,20 EUR. Bisher wurden heute 1.506 KRONES-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Abschläge von 20,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 159,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 07.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,84 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu KRONES AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|KRONES Buy
|UBS AG
