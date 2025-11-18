KRONES Aktie News: KRONES wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 124,20 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 124,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 124,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 124,60 EUR. Bisher wurden heute 995 KRONES-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 19,32 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 159,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 07.11.2025. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,08 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient

Krones: Noch viel Potenzial

KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen