Kursentwicklung im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag billiger

18.11.25 16:08 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 124,00 EUR nach.

Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 124,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 123,80 EUR. Bei 124,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.569 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. 17,58 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 19,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 159,00 EUR für die KRONES-Aktie aus.

Am 07.11.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
07.11.2025KRONES BuyUBS AG
