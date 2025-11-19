KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag höher
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 124,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 124,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 125,40 EUR. Mit einem Wert von 123,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.016 KRONES-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 14,68 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.
Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,97 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 159,00 EUR.
Am 07.11.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Krones
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|KRONES Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|KRONES Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.2024
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen