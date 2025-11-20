DAX23.357 +0,8%Est505.582 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,11 +0,7%Gold4.064 -0,3%
Aktienkurs aktuell

KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Aufwind

20.11.25 12:06 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 125,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
125,00 EUR 0,60 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 11:45 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die KRONES-Aktie sogar auf 125,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 125,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.350 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,27 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 25,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 158,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 07.11.2025. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,08 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10:16KRONES BuyWarburg Research
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:16KRONES BuyWarburg Research
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
