KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 125,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere um 11:45 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die KRONES-Aktie sogar auf 125,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 125,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.350 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,27 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 25,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 158,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 07.11.2025. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,08 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient

Krones: Noch viel Potenzial

KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen