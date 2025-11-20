KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit Kursplus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von KRONES. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 09:01 Uhr wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 125,60 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 125,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 955 KRONES-Aktien umgesetzt.
Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,08 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 25,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 159,00 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 07.11.2025. KRONES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,08 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,89 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
