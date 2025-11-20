KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

So bewegt sich KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 125,40 EUR.

Die KRONES-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 125,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 125,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.435 KRONES-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,27 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 20,10 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 158,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 07.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent auf 1,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 9,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

