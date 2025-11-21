KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 124,60 EUR ab.

Die KRONES-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 124,60 EUR. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 124,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.321 KRONES-Aktien.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Gewinne von 17,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,58 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,97 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 158,71 EUR.

Am 07.11.2025 äußerte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,72 Prozent auf 1,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient

Krones: Noch viel Potenzial

KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen