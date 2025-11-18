KRONES Aktie News: KRONES am Mittag in Rot

Kurs der KRONES

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 124,60 EUR abwärts.

Das Papier von KRONES befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 124,60 EUR ab. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 124,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 124,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.052 KRONES-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 14,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 19,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 159,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,89 EUR fest.

