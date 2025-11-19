KRONES Aktie News: KRONES verteidigt am Vormittag Tendenz

Kurs der KRONES

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 124,00 EUR.

Die KRONES-Aktie bewegte sich um 09:01 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 124,00 EUR. Die KRONES-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,00 EUR an. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 123,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,00 EUR. Bisher wurden heute 15 KRONES-Aktien gehandelt.

Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,58 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 19,19 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 159,00 EUR.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,89 EUR im Jahr 2025 aus.

