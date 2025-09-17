DAX23.622 +1,1%ESt505.446 +1,4%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.100 +0,2%Nas22.514 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1777 -0,3%Öl68,05 +0,2%Gold3.639 -0,6%
Blick auf KRONES-Kurs

KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Donnerstagnachmittag tief südwärts

18.09.25 16:11 Uhr
KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Donnerstagnachmittag tief südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,8 Prozent auf 119,40 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 119,40 EUR ab. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.293 KRONES-Aktien umgesetzt.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 18,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 16,08 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die KRONES-Aktie bei 164,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
15:56KRONES BuyJefferies & Company Inc.
13:11KRONES BuyDeutsche Bank AG
12:01KRONES BuyBaader Bank
10:51KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15:56KRONES BuyJefferies & Company Inc.
13:11KRONES BuyDeutsche Bank AG
12:01KRONES BuyBaader Bank
12.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:51KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

