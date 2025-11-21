KRONES Aktie News: KRONES am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 125,00 EUR.

Das Papier von KRONES befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 125,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte KRONES-Aktie bei 123,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.749 KRONES-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 14,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,97 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 158,71 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 07.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

