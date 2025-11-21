KRONES Aktie News: KRONES verliert am Freitagmittag

KRONES im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 124,20 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 124,20 EUR. Im Tief verlor die KRONES-Aktie bis auf 123,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.160 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Gewinne von 17,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Mit Abgaben von 19,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,97 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 158,71 EUR je KRONES-Aktie an.

Am 07.11.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,08 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,88 EUR im Jahr 2025 aus.

