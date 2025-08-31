LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich LANXESS

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 24,02 EUR nach.

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,7 Prozent auf 24,02 EUR nach. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 23,76 EUR. Mit einem Wert von 24,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.049 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 41,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,42 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,99 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 24,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: Wäre eine LANXESS-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?