DAX23.508 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.033 -1,1%Nas21.067 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag schwächer

02.09.25 16:09 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 24,02 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
24,06 EUR -0,26 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,7 Prozent auf 24,02 EUR nach. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 23,76 EUR. Mit einem Wert von 24,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.049 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 41,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,42 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,99 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 24,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: Wäre eine LANXESS-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen