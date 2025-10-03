LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf LANXESS-Kurs

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 21,08 EUR nach.

Die LANXESS-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 21,08 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 21,04 EUR. Bei 21,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 142.303 LANXESS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,42 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,13 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,93 EUR.

Am 14.08.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass LANXESS im Jahr 2025 0,717 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet

Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet