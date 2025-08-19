LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag gefragt

So entwickelt sich LANXESS

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 25,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 25,40 EUR zu. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 25,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 5.486 Stück.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von 33,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,42 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 19,61 Prozent wieder erreichen.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,103 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 14.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je LANXESS-Aktie.

