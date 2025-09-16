DAX23.494 -0,6%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %!
Kursentwicklung

LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von LANXESS

22.09.25 12:12 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 22,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
22,50 EUR -0,14 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 22,16 EUR. Bei 22,14 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 110.589 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,93 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,11 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 7,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,07 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,63 Prozent präsentiert.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
