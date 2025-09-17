DAX23.611 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
So entwickelt sich LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Einbußen

19.09.25 12:06 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,66 EUR.

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 22,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die LANXESS-Aktie bis auf 22,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 43.986 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,89 Prozent.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,210 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,07 EUR.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR gelegen.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

