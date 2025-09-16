LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 22,12 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 22,12 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 22,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189.522 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. 53,39 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 7,69 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,07 EUR.

LANXESS veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,63 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht