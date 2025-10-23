LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von LANXESS zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 21,28 EUR.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 21,28 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.484 LANXESS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. 59,45 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 19,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,57 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,90 EUR je LANXESS-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 14.08.2025 vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 0,555 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
