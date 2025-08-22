DAX24.183 -0,4%ESt505.407 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.370 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

26.08.25 12:05 Uhr
LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 25,14 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
25,12 EUR -0,38 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 25,14 EUR abwärts. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 24,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,14 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.730 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 18,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LANXESS-Aktie bei 24,94 EUR.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,09 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:31LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:31LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.06.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen