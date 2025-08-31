Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Lufthansa-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 7,95 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 7,95 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,95 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.965 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 30,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,297 EUR je Lufthansa-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,17 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

