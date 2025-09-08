DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.517 -0,4%Nas21.947 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,66 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

10.09.25 16:11 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 7,49 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,35 EUR -0,28 EUR -3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 7,49 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.151.854 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,96 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 35,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,301 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,17 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,15 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Piloten der Lufthansa stimmen bald über Streik ab

Lufthansa-Aktie verliert: Konzern platziert millionenschwere Wandelanleihe - Eurowings im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

