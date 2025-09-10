Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 7,42 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 7,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 7,44 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,42 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,43 EUR. Bisher wurden heute 44.853 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 11,52 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,301 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

