Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag in Grün

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 7,56 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 7,56 EUR. Bei 7,60 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.795 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 8,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 10,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,301 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,21 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

