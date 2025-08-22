MÄRKTE ASIEN/Freundlicher Wochenauftakt dank US-Zinssenkungsfantasie

DOW JONES--Mit Gewinnen sind die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Handelswoche gestartet. Die Richtung gab die Wall Street vor, wo der Dow-Jones-Index auf Allzeithoch notierte. Für das Kursfeuerwerk sorgte Fed-Chef Jerome Powell, der in seiner Rede in Jackson Hole die Tür für eine Zinssenkung im September weit öffnete. Dies war in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden, für Risiko Assets wie Aktien ging es daraufhin nach oben. An den Zinsmärkten wird zudem auf eine zweite Senkung der US-Leitzinsen im Dezember gesetzt. Der Dollar ging in der Folge etwas in die Knie.

Wer­bung Wer­bung

Powell lieferte bei seiner mit Spannung erwarteten Rede am Freitag auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium in Wyoming eine "virtuose Darbietung", sagte Michael Arone, Chef-Anlagestratege bei State Street Investment Management. Laut Dow Jones Market Data kehrten die Renditen für US-Staatsanleihen auf ihren niedrigsten Stand seit über einer Woche zurück. "Der Markt sagt:,Wir erwarten bis zum Jahresende einige Zinssenkungen'", so Arone. "Ich wäre nicht überrascht, wenn es drei würden", mit einer Senkung um 25 Basispunkte bei jeder der verbleibenden drei Sitzungen der Fed im Jahr 2025, fügte er hinzu.

In Australien notierte der S&P/ASX-200 im frühen Handel auf Rekordhoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und der Index gut behauptet schloss. Banken, aber auch Minenwerte waren gefragt, so legten Macquarie Group um 0,6 Prozent zu, BHP gewannen 2,7 Prozent. Rio Tinto (+2,4%) hat derweil alle Aktivitäten an seinem Simandou-Eisenerzprojekt in Guinea nach dem Tod eines Arbeiters eingestellt. Ein Angestellter einer Vertragsfirma starb auf dem Gelände der SimFer-Mine in der Region Nzerekore in Guinea. Das Unternehmen machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall oder zu den möglichen Auswirkungen auf das Projekt. Simandou ist eines der größten und reichsten unerschlossenen Eisenerzvorkommen der Welt. Rio Tinto erschließt einen Teil der Lagerstätte gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium unter der Führung der Aluminum Corp. of China und rechnet mit Ausgaben in Höhe von rund 6,2 Milliarden US-Dollar für das Projekt

Für etwas Gegenwind am japanischen Aktienmarkt sorgen momentan die hohen Zinsen. So liefern japanische Staatsanleihen mit 30-jähriger Laufzeit Renditen nahe Rekordniveau, auch wenn sie zum Start in die Woche leicht zurückkamen. Auch bei kürzeren Laufzeiten stiegen die Zinssätze weiter. Ursache ist die andauernd hohe Inflation, die bislang nicht zu einer strafferen Geldpolitik der japanischen Zentralbank geführt hat. Im Juli lag die Inflationsrate bei 3,1 Prozent und damit deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent - dennoch verharrt der Leitzins bei 0,5 Prozent. An den Finanzmärkten wird eine Zinserhöhung im Oktober nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent erwartet. Zudem rechnen Anleger nach der Wahlniederlage der Regierungskoalition im Juli mit staatlichen Konjunkturmaßnahmen, die das Angebot an Staatsanleihen erhöhen und die Renditen weiter steigen lassen könnten. Die langfristigen Titel dürften nun verstärkt das Interesse institutioneller Investoren wie Lebensversicherungen wecken - zulasten ausländischer Anleihen.

Wer­bung Wer­bung

An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls nach oben, gestützt durch die andauernden Hoffnungen auf weitere Stimulierungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur durch die chinesische Regierung. Der Shanghai-Composite kletterte um 1,5 Prozent und der Hang-Seng-Index erhöhte sich im späten Handel um 2,0 Prozent. Die Aktienrallye in China dauert an, gestützt durch eine reichliche inländische Liquidität aus Umschichtungen von Anleihen sowie Käufen von Versicherungsfonds, wie die Analysten von HSBC in einer Research Note schrieben. Auch KI-Innovationen, die Auslandsexpansion chinesischer Unternehmen und Chinas Kampagne gegen Überkapazitäten hätten die Rallye angetrieben, so HsBC.

Ein eher unrühmliches Ende nimmt die Börsengeschichte des Immobilienentwicklers Evergrande. China Evergrande hat seine Börsenzulassung an der Börse Hongkong verloren. Der hoch verschuldete Immobilienentwickler erfüllt die Bedingungen für eine Börsennotierung nicht mehr.

In Seoul setzte sich die Erholung des Vortages weiter fort. Für den Kospi ging es um weitere 1,3 Prozent nach oben.

Wer­bung Wer­bung

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.972,40 +0,1% +9,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.807,82 +0,4% +6,9% 08:30

Kospi (Seoul) 3.209,00 +1,3% +33,7% 08:30

Schanghai-Comp. 3.883,56 +1,5% +14,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.835,89 +2,0% +26,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:34 % YTD

EUR/USD 1,1712 -0,1 1,1723 1,1594 +13,2%

EUR/JPY 172,44 0,1 172,19 172,21 +5,7%

EUR/GBP 0,8669 -0,0 0,8672 0,8649 +4,8%

GBP/USD 1,3510 -0,1 1,3518 1,3406 +8,0%

USD/JPY 147,24 0,2 146,88 148,53 -6,7%

USD/KRW 1.385,65 0,1 1.384,20 1.393,57 -6,2%

USD/CNY 7,1072 -0,3 7,1256 7,1326 -1,2%

USD/CNH 7,1516 -0,3 7,1715 7,1835 -2,2%

USD/HKD 7,8117 -0,1 7,8161 7,8166 +0,6%

AUD/USD 0,6495 0,0 0,6493 0,6419 +4,9%

NZD/USD 0,5869 0,0 0,5869 0,5806 +4,8%

BTC/USD 111.782,20 -1,1 112.994,70 113.111,30 +19,6%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,65 63,66 -0,0% -0,01 -10,7%

Brent/ICE 67,68 67,73 -0,1% -0,05 -9,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.368,08 3.372,11 -0,1% -4,04 +28,5%

Silber 38,91 38,9065 +0,0% +0,01 +34,7%

Platin 1.161,52 1.161,93 -0,0% -0,41 +32,7%

Kupfer 4,48 4,46 +0,5% 0,02 +9,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 03:50 ET (07:50 GMT)