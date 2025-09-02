DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,6%Dow45.041 -0,6%Nas21.455 +0,8%Bitcoin96.280 +0,7%Euro1,1670 +0,2%Öl67,61 -2,1%Gold3.574 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ +40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

MÄRKTE EUROPA/Etwas fester dank fallender Renditen

03.09.25 18:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,10 EUR -0,40 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adidas
172,25 EUR 7,45 EUR 4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DEUTZ AG
9,76 EUR 0,24 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
5,90 EUR 0,05 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
54,10 EUR 0,20 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Formycon AG
23,85 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
62,15 EUR 0,60 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
31,90 EUR -1,66 EUR -4,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,69 EUR -0,02 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,46 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
20,00 EUR -0,65 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
29,70 EUR 3,30 EUR 12,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG St.
161,00 EUR -4,60 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
107,90 EUR -2,90 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
23,90 EUR 0,66 EUR 2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach dem Abverkauf vom Vortag hat sich der europäische Aktienmarkt am Mittwoch etwas erholt. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 23.595 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 rückte um 0,6 Prozent vor. Für eine gewisse Entspannung sorgten fallende Renditen an den Anleihemärkten. So gab die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen um 5 Basispunkte auf 2,74 Prozent nach. Händler sprachen von einem Stabilisierungsansatz auf wackligen Beinen. Für eine durchgreifende Erholung sei ein Ende des Renditeanstiegs am langen Ende der Zinskurve nötig, zumindest eine Pause. Keine Rolle an den Märkten spielten die europäischen Erzeugerpreise. Diese sind im Juli zwar stärker als erwartet gestiegen, bewegen sich absolut betrachtet aber weiter auf einem unbedenklichen Niveau.

Wer­bung

Der Euro erholte sich auf rund 1,1680 Dollar. Weiter ungebrochen zeigte sich die Nachfrage nach Gold: Das Edelmetall zog um 1 Prozent auf 3.565 Dollar an. Um mehr als 2 Prozent gab der Ölpreis nach. Hintergrund war ein Reuters-Bericht. Darin hieß es mit Verweis auf Kreise, die Opec+ könnte auf ihrem Treffen am Sonntag über eine mögliche Anhebung der Produktion beraten, um Marktanteile zurückzugewinnen.

Infineon soll sich zurückhaltend zu 2026 geäußert haben

Auf Branchenebene erholte sich der Stoxx-Index der Pharmatitel um 1,6 Prozent. Für Technologieaktien ging es 0,9 Prozent nach oben. Infineon schlossen gegen den Sektortrend 4,8 Prozent niedriger. Im Handel hieß es, der Chiphersteller habe sich im Rahmen einer Investorenkonferenz zurückhaltender zum Ausblick 2026 geäußert. Der Index der zinsempfindlichen Immobilienaktien erholte sich nach dem starken Rücksetzer am Vortag um 1 Prozent.

Bei den Einzeltiteln profitierten Adidas mit einem Plus von 4,8 Prozent von einer Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch Jefferies. Sie führten damit den DAX an. Für die Puma-Aktie ging es dagegen nach einer Abstufung durch JP Morgan um 4,1 Prozent nach unten. Mit einem Plus von 4,1 Prozent lagen auch Zalando gut im Markt.

Wer­bung

Lufthansa verloren 0,5 Prozent. Auf den Kurs drückte, dass das Unternehmen eine potenziell gewinnverwässernde Wandelanleihe über 600 Millionen Euro begeben will. Daneben droht wieder einmal ein Streik der Piloten.

Weiter gefragt waren Deutz, für das Papier ging es 3,9 Prozent nach oben. Der Motorenhersteller hat am Vortag den Hersteller von Drohnen-Antrieben, Sobek, gekauft. Deutz will damit das Rüstungsgeschäft ausbauen. Bei den Anlegern kommt dies sehr gut an.

Entscheidungen zu DAX-Familie am Abend

Am Abend wird über die Zusammensetzungen der Indizes der DAX-Familie entschieden. Eine Frage ist, ob Porsche AG den Klassenerhalt geschafft haben. Die Chancen sind mit der Rally in den letzten August-Handelstagen zumindest gestiegen. Sollte er gelungen sein, würde Scout24 leer ausgehen. Dann würden nur Gea Sartorius im DAX verdrängen.

Wer­bung

Auch in der zweiten und dritten Reihe zeichnen sich Veränderungen ab. Aufgrund der zurückliegenden Schwäche von Evotec könnten Fielmann deren Platz im MDAX einnehmen. Im TecDAX könnten PVA Tepla Formycon verdrängen, und im SDAX steht die Rückkehr von 1&1 bevor. PVA Tepla (+15,6%) profitierten am Berichtstag von positiven Analystenstudien mit höheren Kurszielen nach dem Kapitalmarkttag am Dienstag.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.325,01 +0,6% +8,1%

Stoxx-50 4.548,44 +0,9% +4,7%

Stoxx-600 546,78 +0,7% +7,0%

XETRA-DAX 23.594,80 +0,5% +18,0%

FTSE-100 London 9.116,69 k.A. +10,4%

CAC-40 Paris 7.719,71 +0,9% +3,7%

AEX Amsterdam 888,27 +0,5% +0,6%

ATHEX-20 Athen 5.113,67 +1,6% +41,0%

BEL-20 Bruessel 4.738,00 +0,3% +10,8%

BUX Budapest 103.127,60 +0,3% +29,6%

OMXH-25 Helsinki 4.910,57 +0,7% +13,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.737,68 k.A. +10,7%

OMXC-20 Kopenhagen 1.576,27 +0,7% -25,6%

PSI 20 Lissabon 7.648,38 -0,4% +20,4%

IBEX-35 Madrid 14.789,40 +0,6% +26,8%

FTSE-MIB Mailand 41.784,66 +0,1% +22,1%

OBX Oslo 1.546,13 -0,8% +17,2%

PX Prag 2.259,88 +0,0% +28,3%

OMXS-30 Stockholm 2.597,20 +0,8% +3,8%

WIG-20 Warschau 2.786,15 +0,4% +26,6%

ATX Wien 4.596,57 +0,1% +25,4%

SMI Zuerich 12.200,00 +0,9% +4,2%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1675 +0,3% 1,1642 1,1704 +12,4%

EUR/JPY 172,75 +0,0% 172,72 172,39 +6,0%

EUR/CHF 0,9378 +0,1% 0,9366 0,9373 -0,2%

EUR/GBP 0,8682 -0,1% 0,8693 0,8643 +5,1%

USD/JPY 147,96 -0,3% 148,36 147,29 -5,7%

GBP/USD 1,3448 +0,4% 1,3393 1,3541 +7,0%

USD/CNY 7,1093 +0,0% 7,1091 7,1101 -1,4%

USD/CNH 7,1400 +0,0% 7,1380 7,1355 -2,7%

AUS/USD 0,6549 +0,5% 0,6518 0,6553 +5,3%

Bitcoin/USD 112.278,45 +1,0% 111.194,15 109.051,85 +17,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,00 65,59 -2,4% -1,59 -8,3%

Brent/ICE 67,66 69,14 -2,1% -1,48 -7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.564,10 3.530,15 +1,0% 33,95 +34,8%

Silber 41,28 40,93 +0,9% 0,36 +41,7%

Platin 1.231,70 1.208,53 +1,9% 23,17 +38,0%

Kupfer 4,54 4,57 -0,6% -0,03 +10,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 12:03 ET (16:03 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen