Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 7,27 EUR.
Die Lufthansa-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 7,27 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,23 EUR ein. Bei 7,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 579.869 Lufthansa-Aktien.
Bei 8,39 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 15,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,298 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
