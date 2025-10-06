DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktienentwicklung

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

06.10.25 12:05 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 7,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,26 EUR -0,14 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 7,27 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,23 EUR ein. Bei 7,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 579.869 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,39 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 15,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,298 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient

Lufthansa-Aktie legt zu: Vorerst kein Streik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
30.09.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.09.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
30.09.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.09.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.09.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen