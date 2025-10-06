Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 7,30 EUR nach.
Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.869 Lufthansa-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 14,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Abschläge von 24,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,298 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,21 EUR aus.
Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
