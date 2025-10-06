DAX24.372 ±-0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,64 +2,0%Gold3.944 +1,5%
So entwickelt sich Lufthansa

Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Vormittag

06.10.25 09:27 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 7,30 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,26 EUR -0,14 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.869 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 14,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Abschläge von 24,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,298 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,21 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
30.09.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.09.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
