Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Montagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 7,28 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 7,28 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.131.179 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,39 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 15,16 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 24,14 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,298 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,21 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,11 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

