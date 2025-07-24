DAX24.181 -0,4%ESt505.441 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,22 +0,3%Gold3.335 -0,4%
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter mit Beginn des Zentralbanker-Forums in Jackson Hole

21.08.25 13:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ad pepper media International N.V.
3,90 EUR 0,52 EUR 15,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aeegon Ltd Registered Shs
6,82 EUR 0,38 EUR 5,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Banca Generali
50,75 EUR -0,05 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
8,07 EUR -0,21 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CTS Eventim
82,65 EUR -16,15 EUR -16,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
45,48 EUR 0,70 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
21,18 EUR -0,19 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit den Kursen geht es am europäischen Aktienmarkt am Donnerstagmittag leicht nach unten. Notenbanker und Ökonomen treffen am Berichtstag in Jackson Hole ein, wobei die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Freitag im Mittelpunkt steht. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Dabei geht es darum, ob seine Aussagen in Richtung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte per September zu interpretieren sind oder ob er sich alle Türen offen lässt. Das Weiße Haus fordert seit geraumer Zeit lautstark eine große Zinssenkung von gleich 50 Basispunkten auf der kommenden Sitzung. Derzeit wird mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent eingepreist, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird.

Der DAX fällt um 0,3 Prozent auf 24.194, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent nach unten. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei rund 1,1650 Dollar. Am Anleihemarkt geben die Kurse nach - die Renditen steigen also.

Neue Wirtschaftsdaten aus der Eurozone setzen keine Akzente. Der kombinierte Einkaufsmanagerindex für die Industrie und den Dienstleistungssektor im Euroraum ist im August leicht von 50,9 auf 51,1 gestiegen und setzt damit seine Erholung fort. Besonders im verarbeitenden Gewerbe habe sich die Stimmung verbessert, so die Commerzbank. Offenbar steche der positive Effekt der gelockerten Geldpolitik den negativen Effekt der US-Zölle aus. Die Analysten sprechen von einem "Lichtblick".

Nicht gut kommt die gescheiterte Übernahme von Banca Generali (-3,7%) durch Mediobanca (-1,5%) an der Börse an. Mediobanca hat den Kauf für rund 6,3 Milliarden Euro abgeblasen, nachdem die eigenen Aktionäre gegen den Plan gestimmt haben. "Dies ist ganz klar eine verpasste Gelegenheit für die Entwicklung unserer Bank und für das italienische Finanzsystem", sagte CEO Alberto Nagel. Ob die Übernahme gelingen werde, hatte als unklar gegolten. Gleichzeitig wehrt sich Mediobanca gegen eine Übernahme durch den Rivalen Monte dei Paschi (-2%). Das Angebot läuft noch bis zum 8. September.

Aegon verdoppelt Aktienrückkaufprogramm

Um 5,7 Prozent nach oben geht es für die Aegon-Aktie an der Börse Amsterdam. Der Versicherer hat überraschend mitgeteilt, das Volumen des laufenden Aktienrückkaufprogramms um 200 Millionen auf insgesamt 400 Millionen Euro zu erhöhen. Die wichtigste Nachricht des Tages sei allerdings, dass Aegon eine Verlegung der Erstnotiz in die USA in Erwägung ziehe, so JP Morgan. Das sei kein einfaches Unterfangen, so die Analysten. Doch würde der niederländische Versicherer und Vermögensverwalter einen solchen Prozess kaum einleiten, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass dies positiv für die Aktienbewertung wäre, fügen sie hinzu.

Nach Zahlen bricht die Aktie von CTS Eventim um 17,5 Prozent ein. "CTS hat im zweiten Quartal überraschend deutlich an Momentum verloren", so ein Marktteilnehmer zu den Zahlen. Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent, hier wurde deutlich mehr erwartet. Vor allem die Ertragsseite habe die Erwartungen klar verfehlt. Das bereinigte EBITDA ging um 8,9 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zurück, die Marge betrug 12,6 Prozent. Auch hier wurde deutlich mehr erwartet.

Es hatte sich bereits angekündigt, dass es bei Ad Pepper wieder besser läuft. Die Zahlen zum zweiten Quartal kommen an der Börse extrem gut an, für die Aktie geht es um 7,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen steigerte den Umsatz dank Solute - ansonsten belegen die Zahlen eine uneinheitliche Entwicklung in den Bestandsgeschäften.

Positiv für Gerresheimer (+2,8%) wertet ein Marktteilnehmer, dass der als aktivistischer Investor geltende Active Ownership mit 5,31 Prozent direkt und über weitere 1,88 Prozent indirekt eingestiegen ist.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.443,19 -0,5% -29,13 +11,8%

Stoxx-50 4.594,82 -0,4% -20,20 +7,1%

DAX 24.193,99 -0,3% -82,98 +21,9%

MDAX 30.616,33 -0,8% -261,54 +20,7%

TecDAX 3.751,81 -0,1% -4,87 +9,9%

SDAX 16.984,61 -0,2% -30,84 +24,1%

CAC 7.917,19 -0,7% -55,84 +8,0%

SMI 12.188,94 -0,7% -87,32 +5,8%

ATX 4.775,13 -0,7% -33,26 +31,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:15 % YTD

EUR/USD 1,1648 -0,0% 1,1651 1,1660 +12,5%

EUR/JPY 172,23 +0,3% 171,66 171,59 +5,4%

EUR/CHF 0,9393 +0,3% 0,9367 0,9372 -0,2%

EUR/GBP 0,8654 -0,1% 0,8660 0,8661 +4,6%

USD/JPY 147,86 +0,4% 147,32 147,16 -6,3%

GBP/USD 1,3460 +0,0% 1,3458 1,3461 +7,5%

USD/CNY 7,1324 -0,0% 7,1348 7,1348 -1,0%

USD/CNH 7,1809 -0,0% 7,1811 7,1810 -2,1%

AUS/USD 0,6429 -0,1% 0,6433 0,6436 +4,0%

Bitcoin/USD 113.301,90 -1,0% 114.391,10 113.869,70 +20,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,27 62,71 +0,9% 0,56 -12,0%

Brent/ICE 67,39 66,84 +0,8% 0,55 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.331,30 3.347,80 -0,5% -16,50 +27,5%

Silber 37,70 37,93 -0,6% -0,23 +31,3%

Platin 1.136,74 1.153,07 -1,4% -16,33 +31,6%

Kupfer 4,42 4,44 -0,6% -0,02 +7,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 07:40 ET (11:40 GMT)

