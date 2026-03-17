MÄRKTE USA/Börse kaum verändert erwartet - Vor Fed-Entscheid dominiert Zurückhaltung
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DOW JONES--Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte kaum verändert eröffnen, gebremst von der Nachrichtenlage zum Iran-Krieg. Überdies dürften sich die Anleger bis zum Zinsentscheid der US-Notenbank um 19.00 Uhr MEZ zurückhalten. Mit Erleichterung wird eine Vereinbarung zwischen dem Irak und der Türkei aufgenommen, die die Wiederaufnahme irakischer Ölexporte über das türkische Kurdengebiet vorsieht. Damit kann der Irak die faktisch blockierte Straße von Hormus umgehen, was wiederum die Furcht vor Versorgungsengpässen lindert, wie Händler sagen. Gedämpft wird die Stimmung hingegen von Medienberichten, wonach das iranische South-Pars-Gasfeld von Projektilen getroffen wurde und daraufhin den Betrieb eingestellt haben soll.
Die Reaktion am Ölmarkt fällt verhalten aus. Der Preis für ein Barrel Brentöl notiert aktuell gut 2 Prozent höher bei rund 106 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt warten auf die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA, die am Mittwoch von der staatlichen Energy Information Administration veröffentlicht werden.
Die Berichte über den Angriff auf das iranische Gasfeld verschaffen dem Dollar als Fluchtwährung etwas Zulauf. Der Dollarindex zeigt sich gut behauptet. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite im Gefolge des Dollar um 1 Basispunkt auf 4,21 Prozent. Der Goldpreis fällt indessen um 2,6 Prozent auf 4.874 Dollar je Feinunze.
Die US-Notenbank dürfte den Leitzins am Mittwoch unverändert lassen, so die vorherrschende Meinung am Markt. Das Interesse gilt vor allem der Einschätzung der Währungshüter zu den Folgen des Iran-Kriegs für die US-Wirtschaft und dem daraus resultierenden geldpolitischen Kurs der Fed.
Konjunkturseitig sind die Erzeugerpreise im Februar sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stärker gestiegen als erwartet. Da der Iran-Krieg erst Anfang März begann, spiegelt sich der dadurch bedingte Anstieg der Ölpreise noch nicht in der Inflation wider. Gleichwohl spricht der Preisauftrieb gegen eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed. Kurz nach Handelsbeginn werden noch die Januar-Daten zum Auftragseingang der Industrie veröffentlicht.
Technologiewerte könnten von der Mitteilung des Nvidia-CEO Jenson Huang profitieren, dass das Unternehmen die Produktion der H200-Prozessoren für den Verkauf in China wieder aufgenommen hat. Nvidia tendieren vorbörslich indessen kaum verändert. Nach Börsenschluss wird Micron Geschäftszahlen vorlegen. Die Titel hatten in den vergangenen Tagen von Plänen des Chipherstellers zum Bau einer zusätzlichen Produktionsstätte in Taiwan profitiert und legen vorbörslich um weitere 0,4 Prozent zu.
Überzeugende Geschäftszahlen verhelfen der Aktie von Macy's zu einem Plus von 6,1 Prozent. Die Kaufhauskette hat im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 3,71 +0,04 3,71 3,66
5 Jahre 3,81 +0,02 3,81 3,76
10 Jahre 4,21 +0,01 4,22 4,17
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15
EUR/USD 1,1514 -0,2 -0,0024 1,1538 1,1524
EUR/JPY 183,53 +0,0 0,0700 183,46 183,2600
EUR/CHF 0,9062 +0,1 0,0009 0,9053 0,9052
EUR/GBP 0,8642 +0,1 0,0004 0,8638 0,8638
USD/JPY 159,36 +0,2 0,3800 158,98 159,0000
GBP/USD 1,332 -0,3 -0,0034 1,3354 1,3339
USD/CNY 6,8726 -0,2 -0,0137 6,8863 6,8863
USD/CNH 6,8851 +0,1 0,0044 6,8807 6,8840
AUS/USD 0,7065 -0,5 -0,0037 0,7102 0,7099
Bitcoin/USD 72.406,17 -2,9 -2.148,68 74.554,85 73.998,38
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 97,03 +0,9 0,82 96,21
Brent/ICE 105,72 +2,2 2,30 103,42
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.874,25 -2,6 -130,13 5.004,38
Silber 77,81 -1,9 -1,48 79,29
Platin 2.043,86 -3,8 -80,58 2.124,44
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)
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